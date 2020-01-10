حذر وزير الخارجية الفرنسي، اليوم الجمعة، من امكانية امتلاك ايران قنبلة نووية في حال استمرارها "خرق" الاتفاق النووي.
وأضاف لو دريان أن "الإيرانيين اليوم، ليسوا في وضع يسمح لهم بالحصول على القنبلة النووية، لكن إذا استمروا في خرق اتفاقية فيينا، فعندئذ سيتمكنون خلال فترة زمنية قصيرة إلى حد ما، بين سنة وسنتين، من الوصول إلى السلاح النووي".
وتصاعدت المواجهة بين إيران والولايات المتحدة منذ انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحاديا، في ايار 2018، من اتفاقية عام 2015 التي رفعت تدريجيا العقوبات المفروضة على إيران في مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وكانت إيران أعلنت يوم الخامس من كانون الثاني الجاري، تخليها عن جميع القيود على أنشطتها النووية بموجب الاتفاق النووي المبرم بين إيران والسداسية الدولية، وذلك عقب اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني بغارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد.
كانت هذه تفاصيل خبر فرنسا تحذر من امتلاك ايران 'القنبلة النووية' في غضون عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.