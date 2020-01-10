الصين تعتبر اغتيال سليماني استهدافا لها بالدرجة الأولى

اعتبر تقرير لصحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية، اليوم الجمعة، أن اغتيال قائد فيلق القدس الايراني الجنرال قاسم سليماني استهدف الصين بالدرجة الأولى.
واتهم التقرير، الذي أعدته الخبيرة في الشؤون الصينية "آن لي"، الولايات المتحدة بمحاولة جر الصين إلى مواجهة دولية، مشبها ذلك بما جرى لألمانيا في الحرب العالمية الأولى، عندما استدرجت إلى المواجهة باغتيال الأمير النمساوي "فرانس فرديناند".
ولفتت "لي" إلى أن بحث الأميركيين عن شخصية "فرانس فرديناند" على محرك البحث "غوغل" تزايد بشكل هائل بعد اغتيال سليماني بدقائق.
وشددت "لي" على أن الصين غير معنية بحرب دولية، وأن اقتصادها يعتمد على الاستقرار في جميع الأسواق حول العالم، على عكس الولايات المتحدة التي تقتات على الصراعات، وتعتمد عليها في الحفاظ على تفوقها، إلا أنها أكدت أن أي دفع من واشنطن نحو أي أزمة دولية يستهدف بكين بالدرجة الأولى، إذ إنها الطرف الوحيد الذي يهدد التفوق الأمريكي، لا طهران ولا موسكو، بحسبها.
ووضع التقرير الصيني ما يحدث في الشرق الأوسط في إطار سياق أوسع، يشمل الضغوط الأميركية في ملفات مختلفة، بدءا بالتجارة مرورا بملفات الإيغور وتايوان وهونغ كونغ وكوريا الشمالية والنفوذ في بحر الصين الجنوبي، وغيرها.
وذكّرت "لي" بأن الولايات المتحدة تبنت منذ عام 2013 استراتيجية جديدة كليا، عنوانها الرئيسي مواجهة الصين وحصارها في أقصى شرق وجنوب شرق آسيا، مؤكدة أن هذه الاستراتيجية قائمة ويتم استخدام أوراق مختلفة في إطارها، ولا سيما تهديد مصادر الطاقة التي تفتقر إليها الصين وتعد أكبر مستورد لها في العالم، وإحداث قلاقل داخلية.
فقد اعتبرت الصين، على لسان المتحدث باسم خارجيتها قنغ شوانغ أن واشنطن تعمق التوتر في الشرق الأوسط بسبب تدخلاتها العسكرية، وأنها "تسيء استغلال القوة"، مشددة أيضا على رفضها "الاستخدام الجائر للتهديد بالعقوبات".
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