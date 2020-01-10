الخطوط التركية تستأنف رحلاتها إلى بغداد وطهران

وبحسب ما نقلت صحيفة "حرييت" فأن الرحلات من تركيا إلى العراق وإيران استأنفت في السادسة من مساء يوم امس الخميس بتوقيت جرينتش.

وكانت الخطوط الجوية التركية، أعلنت الأربعاء وقف رحلات الطيران إلى العراق وإيران، مؤقتًا على وقع التوترات مع واشنطن.



ويأتي القرار بعد تعرض طائرة أوكرانية الأربعاء إلى التحطم بعد دقائق من إقلاعها من مطار الإمام الخميني في طهران، فضلا عن قصف قاعدتين عسكريتين أمريكيتين في العراق بعدة صواريخ.