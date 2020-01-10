المرصد: مقتل 8 عناصر من المليشيات العراقية في غارة جوية شرقي سوريا

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، الجمعة، مقتل 8 على الأقل من مليشيا الحشد الشعبي العراقي جراء غارات نفذتها طائرات مجهولة ليل الخميس/الجمعة على مواقع تابعة للفصيل الموالي لإيران في شرق سوريا قرب الحدود العراقية.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس، إن "طائرات مجهولة استهدفت مستودعات وآليات للحشد الشعبي في منطقة البوكمال في محافظة دير الزور، وأسفرت عن مقتل 8 مقاتلين عراقيين على الأقل، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح".

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ويأتي ذلك في إطار الترقب والحذر من الضربات الأمريكية المحتملة بعد مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني وأبومهدي المهندس نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي في هجوم صاروخي أمريكي، الجمعة الماضي.

احتجت الخارجية العراقية لدى السفارة الإيرانية في بغداد، الخميس، على قصف طهران مقرات عسكرية على أرض عراقية، معتبرة هذه الخطوة خرقا للسيادة.



جاء ذلك عقب مهاجمة طهران بصواريخ باليستية قاعدتين عسكريتين يتمركز فيهما جنود أمريكيون؛ ردا على مقتل قاسم سليماني قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني المصنف إرهابيا.

وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.