قطع طريق البداوي بالاطارات المشتعلة

قطع أهالي ​البداوي​ الطريق الدولية في المدينة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة ومكعبات ​الباطون​ والحجارة، احتجاجا على توقيف عدد من الشبان إثر إشكال وقع ليلا.

وأكد المحتجون عدم فتح الطريق حتى الافراج عن الموقوفين.

من ناحية أخرى، أخمد فوج الاطفاء في ​طرابلس​ حريقا شب في سيارتين كانتا مركونتين داخل مرآب مبنى في ​أبي سمراء​، بعد أن رمى مجهول ​قنبلة يدوية​ على السيارات. وحضرت على الفور الأجهزة الامنية المختصة وبدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين، وتعرضت امرأة لحال اختناق نتيجة الدخان وتم اسعافها ميدانيا.