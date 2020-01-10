قطع طريق البداوي بالاطارات المشتعلة

قطع أهالي البداوي الطريق الدولية في المدينة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة ومكعبات الباطون والحجارة، احتجاجا على توقيف عدد من الشبان إثر إشكال وقع ليلا.
وأكد المحتجون عدم فتح الطريق حتى الافراج عن الموقوفين.
من ناحية أخرى، أخمد فوج الاطفاء في طرابلس حريقا شب في سيارتين كانتا مركونتين داخل مرآب مبنى في أبي سمراء، بعد أن رمى مجهول قنبلة يدوية على السيارات. وحضرت على الفور الأجهزة الامنية المختصة وبدأت التحقيقات لمعرفة الفاعلين، وتعرضت امرأة لحال اختناق نتيجة الدخان وتم اسعافها ميدانيا.
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