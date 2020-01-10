عبدالله: بعد اطلالة حاكم مصرف لبنان كلنا مدعوون إلى مقاطعة الصيارفة

اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى انه "بعد اطلالة حاكم ​مصرف لبنان​ بغض النظر عن صوابية الطرح، كلنا مدعوون إلى مقاطعة الصيارفة والتعامل داخليا فقط بالعملة اللبنانية، وعدم الخضوع لسيطرة سوق العرض والطلب الذي يخلق البلبلة في التبادل النقدي بانتظار ولادة ​الحكومة​ العتيدة، المولجة بلجم الأنهيار النقدي".

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