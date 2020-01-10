لودريان: إذا واصلت إيران خرق الاتفاق النووي فإنها ستحصل على قنبلة ذرية خلال عام إلى عامين

حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان من أنه إذا واصلت ​إيران​ خرق ​الاتفاق النووي​ فإنها ستحصل على ​قنبلة​ ذرية خلال عام إلى عامين.

من جهة اخرى، أكد لودريان ان فرنسا مستعدة لتقديم الخبرة الضرورية للمساعدة في التحقيق بتحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.