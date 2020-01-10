حذر وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان من أنه إذا واصلت إيران خرق الاتفاق النووي فإنها ستحصل على قنبلة ذرية خلال عام إلى عامين.
من جهة اخرى، أكد لودريان ان فرنسا مستعدة لتقديم الخبرة الضرورية للمساعدة في التحقيق بتحطم الطائرة الأوكرانية في إيران.
كانت هذه تفاصيل خبر لودريان: إذا واصلت إيران خرق الاتفاق النووي فإنها ستحصل على قنبلة ذرية خلال عام إلى عامين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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