سلطات أميركا ستشارك في التحقيق في تحطم الطائرة الأوكرانية في ايران

أعلنت الوكالة الأميركية المكلفة سلامة النقل أنها تلقت مذكرة من السلطات الجوية المدنية الإيرانية للتحقيق في أسباب ​تحطم طائرة​ البوينغ الأوكرانية بعيد إقلاعها من ​طهران​ الأربعاء.

وقالت الوكالة في بيان إنها "تواصل متابعة الوضع حول تحطم الطائرة وتقييم مستوى مشاركتها في التحقيق. كما في كل تحقيق شاركت فيهالهيئة الوطنية لسلامة النقل، لم تطلق الوكالة تكهنات حول أسباب" تحطم الطائرة.

وبموجب قواعد المنظمة الدولية للطيران المدني، اختارت الهيئة ممثلا للتحقيق في هذه الكارثة التي أودت بحياة 176 شخصا معظمهم من الإيرانيين والكنديين.