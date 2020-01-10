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أعلن دوق ودوقة ساسكس أنهما "سيتخليان" عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة.
ويقول الأمير هاري وزوجته ميغان إنهماسيقسمان وقتهما الآن بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية ويهدفان إلى أن يصبحا "مستقلين ماليا".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إعلان تخليهما عن المهام الملكية، محطات في رحلة الأمير هاري وزوجته ميغان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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