بعد إعلان تخليهما عن المهام الملكية، محطات في رحلة الأمير هاري وزوجته ميغان







اسماء السيد - PA Media في عام 2016، أصدر قصر كنسينغتون في لندن بيانا يؤكد فيه أن الأمير هاري يواعد الممثلة الأمريكية ميغان ماركل منذ "بضعة أشهر".وقد التقطت أول صور تجمعهما علنا في الأماكن العامة في تورونتو، حيث حضرا مباراة تنس للمقعدين ضمن دورة ألعاب إنفيكتس 2017 (دورة ألعاب مخصصة لجرحى ومعاقي الحروب من العسكريين) أعلن دوق ودوقة ساسكس أنهما "سيتخليان" عن مهامهما كعضوين بارزين في العائلة المالكة. ويقول الأمير هاري وزوجته ميغان إنهماسيقسمان وقتهما الآن بين المملكة المتحدة وأمريكا الشمالية ويهدفان إلى أن يصبحا "مستقلين ماليا". Getty Images أعلن هاري وميغان عن خطبتهما بعد بضعة أسابيع من تصويرهما معا لأول مرة. وأخبرت ميغان بي بي سي أن طلب هاري الارتباط بها كان "مفاجأة مذهلة، لقد كانت حلوة وتلقائية ورومانسية للغاية". Getty Images في فبراير/ شباط 2018، شارك الخطيبان في أول مهمة ملكية لهما معا بالاشتراك مع شقيق الأمير هاري الأمير ويليام وزوجته (دوق ودوقة كامبريدج)، إذ انضمت ميغان إلى مؤسسة "رويال فاونديشن" الخيرية، وقال هاري مازحا إن أربعتهم أصبحوا "عالقين معا". PA تزوج هاري وميغان في قلعة وندسور في 19 مايو/ أيار 2018 ، ووزعت 1200 دعوة عامة لحضور حفل زفافهما في القلعة، وقد سار موكب العرس عبر المدينة وركب الزوجان في عربة تجرها الخيول. EPA اصطف ما يزيد عن 100000 من المهنئين على جانبي الطريق حيث مر موكب العروسين في مدينة وندسور. Reuters عقدت مراسم الزواج في كنيسة القديس جورج بحضور الملكة و 600 مدعو. Advertisements Reuters تبادل الزوجان القبل فور انتهاء المراسم في كنيسة القديس جورج. Reuters حضر حفل الزفاف كل من الملكة إليزابيث ودوق إدنبرة وأعضاء آخرين من العائلة المالكة. Reuters الزوجان الجديدان في العربة بعد انتهاء مراسم الزواج. Getty Images في يونيو/ حزيران 2018، ظهرت دوقة ساسيكس ميغان مع الملكة في أول مهمة ملكية لها، إذ افتتحتا رسميا جسر (ميرسي غايت واي) ومسرح (تشستر ستوري هاوس). Getty Images خلال جولتهما الرسمية، التقط الزوجان صور لهما في شاطئ بوندي في سيدني بأستراليا مع فريق ون ويف، وهو فريق محلي لممارسة رياضة ركوب الأمواج، يعمل على زيادة الوعي بالصحة العامة والصحة العقلية. Getty Images في 6 مايو/ أيار 2019، أنجبت ميغان مولودا أسموه آرتشي هاريسون ماونت باتن وندسور، وأصبح ترتيبه السابع في ولاية العرش. وقال هاري للصحفيين: "كانت ولادة آرتشي أكثر تجربة مدهشة يمكن أن أتخيلها". PA Media في يونيو/ حزيران 2019، أعلن الزوجان أنهما انفصلا عن شاركتهما مع دوق ودوقة كامبريدج في مؤسسة رويال فاونديشن الخيرية التي شاركا في تأسيسها عام 2018. Reuters في الخريف الماضي، سافر آرتشي مع والديه دوق ودوقة ساسيكس إلى جنوب أفريقيا في أول جولة ملكية لهما كعائلة، وحقق لقاؤه مع رئيس أساقفة جنوب أفريقيا ديزموند توتو، شعبية كبيرة. PA Media نشر الزوجان صورة للأمير هاري وهو يحمل ابنه أثناء إقامتهم في كندا، كجزء من مجموعة صور تلخص عام 2019 على حساب العائلة على انستغرام. Reuters بعد رحلتهم إلى كندا، التقطت صورة للزوجين في يناير/ كانون الثاني 2020 في زيارة إلى كندا هاوس.

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