شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل البرلمان يتقدم باقتراح لإنشاء ميناء صيد على بحيرة المنزلة لخدمة الصيادين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، إنه تقدم باقتراح برغبة وفقاً للمادة 234 من اللائحة الداخلية للمجلس، إلى وزيرى الزراعة والتنمية المحلية، بشأن إنشاء ميناء صيد على بحيرة المنزلة لخدمة الصيادين فى كل من محافظة بورسعيد والدقهلية ودمياط.

وأضاف "وهدان" لـ"الخليج 365"، أن بحيرة المنزلة من أهم وأكبر البحيرات الطبيعية، وأنه نظراً لما تشهده بحيرة المنزلة الآن من التطوير ورفع كفاءة البحيرة للاستفادة منها فى تنمية الثروة السمكية وزيادة الناتج القومى الكلى والعمل على سد الفجوة من البروتين، فإن الأمر يحتاج إلى ميناء للصيد على تلك البحيرة حتى يتسنى للصيادين ممارسة مهام الصيد فى ظروف مناسبة ورفع كفاءة عملية الصيد وحتى يكون هناك رقابة من الدولة على عملية الصيد وتنمية بحيرة المنزلة.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن الموقع المميز لبحيرة المنزلة واتصالها بالبحر الأبيض المتوسط من خلال البواغيز والفتحات التى تسمح بتبادل المياه والأسماك جعلها من أهم البحيرات، وبناء عليه ضرورة إنشاء ميناء للصيد يساعد على نمو وتطوير البحيرة.

وكان النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، قد قدم اقتراح برغبة لإقامة مدينة للاستزراع السمكى، بمنطقة المثلث بجنوب بورسعيد، الواقعة على بحيرة المنزلة، بعد تطوير وتخصيص مساحة 30 ألف فدان للاستزراع السمكى فى تلك المنطقة، مؤكداً أنه فى حال مد المنطقة بمراكز بحوث وتم توفير الأعلاف، ونوعيات جيدة من الزريعة، وتم إمداد المرافق لتحويل الكهرباء، ستزود تلك المنطقة إنتاج الاسماك لنسبة تزيد عن 35% من الإنتاج الحالى، فضلاً عن عمل بطاقات حيازية وترخيص للأحواض، مشدداً على ضرورة دخول بنك النتمية والائتمان الزراعى لتمويل هذه المشروعات الصغيرة بقروض 7%، وهو ما سيوفر عوائد ضخمة، وكذلك توفير فرص عمل تزيد على 30 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.