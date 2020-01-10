تنظيم مؤتمر شباب ضد العنف في طرعان

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - نُظّم المؤتمر الشبابي "شباب ضد العنف في طرعان" بمشاركة مجالس طلابية من بلدات مختلفة: دبورية، كفركنا، مجد الكروم، طمرة، وذلك بمبادة مجلس الطلاب البلدي وتحت رعاية مجلس طرعان المحلي أمس، الخميس.
افتتح الحفل الكشاف البلدي- قسم الشبيبة وقدم أداء نال استحسان الحضور، ومن ثم كلمة رئيس المجلس المحلي، مازن عدوي، الذي ساهم في إنجاح هذا المؤتمر، إضافة إلى كلمة رئيسة المجلس الطلابي، ميس دحلة، ومدير قسم الشبيبة، صالح دحلة.
وتخلل المؤتمر محاضرة لمدرب التنمية البشرية، أشرف قرطام، وفعاليات وورشات عمل متنوعة للطلاب تحت عنوان "يدا بيد نبني مستقبل أفضل لشبابنا".
وعمل الطلاب المشاركون بالمؤتمر ضمن مجموعات وشاركوا بورشات عمل للحديث عن السبل والطرق للحد من ظاهرة العنف.
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