إسرائيل تطلق سراح الأسير صدقي المقت إلى الجولان المحتل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أطلقت سلطة السجون الإسرائيلية سراح الأسير صدقي المقت، صباح اليوم الجمعة، وسيتم استقباله في قريته مجدل شمس في هضبة الجولان السورية المحتلة.

وكانت مصادر خاصة في الجولان السوري المحتل، قالت في ساعة متأخرة من مساء أمس، إنه تم إطلاق سراح الأسير أمل فوزي أبو صالح، وأنه في طريقه إلى مجدل شمس من سجون الاحتلال.

وقال بيان صادر عن سلطة السجون، أمس، إنه "استكمالا لقرار الحكومة وبالتنسيق مع الجيش، سيجري اليوم إطلاق سراح الأسير الجنائي أمل أبو صالح، وغدا (الجمعة) من المنتظر إطلاق سراح الأسير الأمني صدقي المقت، قبل انتهاء محكوميتهما".

وأعلن بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مساء أمس، أن "الحكومة صادقت على إطلاق سراح أسيرين سوريين كبادرة سياسية وحسن نية في أعقاب استرداد جثة (الجندي) زخريا باومل من سورية إلى إسرائيل".

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وكشف المراسل السياسي للقناة 13 الإسرائيلية أن الحكومة صادقت على الصفقة منذ شهر كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

وأوضح أن القرار كان أن يرحل الأسيرين إلى سورية، لكن الأمور تعقدت عندما رفض المقت وأبو صالح الانتقال إلى سورية، وأنهما يفضلان البقاء في الأسر. بعد ذلك صوتت الحكومة بسرية تامة مرة ثانية على الصفقة، يوم 22 من الشهر ذاته، بحيث ألغي شرط إبعاد الأسيرين إلى سورية، والسماح لهما بالعودة إلى الجولان.

يذكر أن نادي الأسير أعلن سابقًا أن الأسير السوري، صدقي المقت، رفض مقترحًا تقدم به الجانب الروسي، ويقضي بالإفراج عنه في اليوم ذاته إلى دمشق، بدلاً من الإفراج عنه إلى مسقط رأسه في الجولان السوري المحتل.

ويُشار إلى أن الأسير المقت قضى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي 27 عامًا وأُفرج عنه عام 2012، وأعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً عام 2015، وحكمت عليه بالسّجن لمدة 14 عامًا، بتهمة تصوير فيلم فيديو يعكس التعاون بين الاحتلال وجبهة النصرة، وجرى تقديم استئناف على القرار وتم تخفيض الحكم لمدة 11 عامًا.