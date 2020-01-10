تقارير: غارات ضد أهداف إيرانية عند الحدود العراقية – السورية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الجمعة، أن غارة جوية استهدفت منطقة البوكمال عند الحدود العراقية - السورية، بعد منتصف الليلة الماضية.

ووفقا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن طائرات مجهولة استهدفت مستودعات ذخيرة وآليات وأفرادا للميليشيات الموالية لإيران في البوكمال، ودوت عدة انفجارات في المنطقة.

من جهة ثانية، نقلت قناة "الميادين" عن مصادر ميدانية قولها إن القصف الجوي استهدف شاحنة وأفرادا عند الحدود العراقية – السورية. وأضافت القناة أن انفجارا عنيفا دوى في منطقة القائم، في مدينة البوكمال، وأن الغارة نفذتها طائرات إسرائيلية.

وأضافت المصادر للقناة أن "الغارات نفذت بطيران من خارج الحدود واستهدفت شاحنة سلاح".

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بدورها، نقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن مصدر ميداني رفيع قوله إنه يعتقد أن الطائرات تابعة للتحالف الدولي واستهدفت مواقع على مقربة من البوابة الحدودية السورية - العراقية شرق مدينة البوكمال أقصى ريف دير الزور الشرقي.

وحسب المصدر فإن "طائرات يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي، استهدفت بسلسلة من الغارات مواقع داخل الحدود العراقية إلى الشرق من مدينة البوكمال".

وأضاف المصدر أن جميع الغارات التي تم شنها بعد منتصف الليلة، سجلت داخل الأراضي العراقية، بالقرب من الحدود السورية، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن وجود غارات داخل الأراضي السورية.