حالة الطقس: استمرار تأثير المنخفض الجوي نهارا وانحساره مساء

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يستمر اليوم، الجمعة، تأثر البلاد بالمنخفض الجوي العميق، لذا يكون الجو غائماً وشديد البرودة وماطرا على فترات على مختلف المناطق، والأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية وتساقط البرد أحياناً. وفي ساعات المساء والليل يبدأ المنخفض الجوي بالإنحسار التدريجي، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وغدا، السبت، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع .

وبعد غد، الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا إلى شديد البرودة ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع .

ويُخشى من خطر تشكل السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، ومن شدة سرعة الرياح، ومن خطر التزحلق على الطرقات، وتدني مدى الرؤيا الافقية.