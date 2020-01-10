بعد مقتل سليماني.. مجلس النواب الأمريكي يوافق على قانون يحد من تصرفات ترامب تجاه إيران

وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون يمنع الرئيس دونالد ترامب من القيام بعمل عسكري ضد إيران، وذلك بعد أيام من إصداره أمراً بقتل الجنرال الإيراني وقائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني.

وأقر مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، تفعيل قانون سلطات الحرب بموافقة 224 عضواً، مقابل اعتراض 194، وهو ما يحيله لمجلس الشيوخ.

واتهم غالبية مجلس النواب، الذين أيّدوا القرار، ترامب "بالتصرف برعونة".

وصرح رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل، بأن "الرئيس يجب أن يعرض القضية أولاً، وليس بعد أن يشن هجوماً ثم يأتي بسبب يبرر لمَ كان ضرورياً ولم كان قانونياً".

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واعتبر الجمهوريون إن الديمقراطيين يعرضون البلاد للخطر بمحاولتهم تمرير قرار وصفوه بأنه "إيماءة سياسية جوفاء" في بداية سنة تشهد انتخابات عامة.

وقال كبير الجمهوريين بلجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، مايك مكول: "بدلا من دعم الرئيس، يحدث زملائي الديمقراطيون انقساماً بين الأمريكيين في توقيت حساس"، مضيفاً أن القرار "سيقيّد يديّ الرئيس".

من جانبه، انتقد البيت الأبيض قرار مجلس النواب، حيث وصفه بأنه "سخيف" و"مجرد لعبة سياسية أخرى".

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، هوجان جيدلي، أن القرار "يحاول عرقلة سلطة الرئيس في حماية أمريكا ومصالحنا بالمنطقة من التهديدات المستمرة".

وبعد موافقة مجلس النواب على القرار، لا يزال مصير هذا القرار مجهولاً في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون بـ 53 مقعداً من مقاعد المجلس المئة، إلا أن عضوين جمهوريين بالمجلس أعلنا تأييدهما له.