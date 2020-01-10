«نيويورك تايمز»: الطائرة الأوكرانية استهدفت من قبل إيران.. وتنشر فيديو يوثق لحظة إصابتها بصاروخ

- شريف الجنيدي

أكدت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت أول أمس في إيران قد أسقطت بصاروخ أطلقه الحرس الثوري الإيراني.

ونشرت الصحيفة مقطع فيديو يوثق لحظة إصابة الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني في أجواء العاصمة طهران، ما أسفر عن سقوطها ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 176 شخصاً.

وقالت إنها تحققت من صحة الفيديو الذي تم تداوله وبكثافة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الصحيفة أن الطائرة أصيبت بصاروخ فوق منطقة باراند، قرب مطار طهران، وهي المنطقة التي توقف فيها إرسال الإشارة من طرف الطائرة قبل تحطمها صباح يوم الأربعاء الماضي.

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وأشارت الصحيفة إلى أن الصاروخ لم يتسبب في سقوطها على الفور، ولكنها تابعت التحليق لدقائق قبل أن تسقط وتتحطم.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قد نشرت مقطع فيديو للحظة سقوط الطائرة، حيث قالت إنه تم استهدافها من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الصحيفة إنه وبحسب مقطع الفيديو المتداول للحظة سقوط الطائرة، حيث بدت مشتعلة في الأجواء الإيرانية، مما يرجح أنها قد تكون أسقطت بواسطة أحد صواريخ الحرس الثوري، ما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها.

من جانبها، نفت إيران إسقاط الطائرة الأوكرانية من طراز "بوينج 737" فور إقلاعها من مطار طهران بصاروخ إيراني.

ونفى المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، صحة التقارير بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني، واصفاً إياها بأنها "حرب نفسية".