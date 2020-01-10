كشفت مصادر ​القوات اللبنانية​ لصحيفة "الجمهورية" انه "سيكون لرئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ مواقف من التطورات الحكومية الأخيرة غير المطمئنة، وتحديداً المخاوف من تأليف ​حكومة​ نسخة طبق الأصل عن الحكومات السابقة تؤدي الى تسريع الانهيار بدلاً من تشكيل حكومة اختصاصيين فعلية لا شكلية بعيدة عن القوى السياسية وقادرة على إخراج الازمة من الوضع القائم".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر القوات للجمهورية: سيكون لجعجع مواقف من التطورات الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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