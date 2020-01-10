سفير بالجموعة الدولية لدعم لبنان: منزعجون من استمرار حالة المراوحة في تشكيل الحكومة

شرح سفير دولة كبرى عضو في "المجموعة الدولية لدعم استقرار لبنان السياسي" لـ"الشرق الأوسط" الانزعاج الدولي من استمرار حالة المراوحة في إنجاز ​تشكيل الحكومة​. وقال: "إن سببه هو الاستخفاف بالموقف العلني الذي أبلغه المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش إلى ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بضرورة تشكيل الحكومة نظرا إلى الأوضاع الداخلية المتردية والأوضاع غير المستقرة في المنطقة على الأخص التوتر بين ​واشنطن​ و​طهران​".

ولفت السفير إلى أن كوبيتش خرج عن صمته عندما وجد أنه كلما طالب بالإسراع في تشكيل الحكومة برزت عقبات وهذا ما دفعه إلى التشدد في التعبير عن انزعاجه فقال: «إن إبقاء لبنان من دون حكومة فعالة وذات مصداقية هو عمل غير مسؤول بشكل متزايد".

وبرّر المسؤول الدولي بصفته عضواً في المجموعة الدولية إلحاحه على ضرورة الإسراع في التأليف بأن التطورات في المنطقة تستدعي ذلك مثل المواجهة بين ​أميركا​ و​العراق​ نتيجة اغتيال ​قاسم سليماني​ في ​بغداد​ والرد الإيراني على ذلك بقصف قاعدة عين الأسد.

وأضاف أن "المجموعة الدولية تدعو ضمنا ومن دون أن تسميها الفاعليات السياسية إلى التخلي عما تعتبره حصصها في عملية التشكيل لأنه لم يعد من الجائز تعريض البلاد إلى مزيد من التدهور النقدي والاقتصادي والخلل في ​الأمن​ الاجتماعي كظاهرة تفشي السرقة من داخل المنازل ومن الطرقات وبقوة ​السلاح​. كما أن أهل ​السلطة​ لا يأخذون في الاعتبار ما حققته ​الثورة​".