محامي كارلوس غصن: الإخبار المقدّم في حق موكلي حول زيارة اسرائيل يفتقد الى الدقة

أكد محامي الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان ​كارلوس غصن​، كارلوس أبو جودة أنّ موكله مؤمن ب​القضاء اللبناني​ الّا انّه استغرب التوقيت الذي قُدِّم فيه الإخبار ضده حول زيارته الى ​إسرائيل​ التي كانت مجرّد تنفيذ مهمة عمل كان دوره فيها مرؤوساً وليس رئيسا، معتبرا ان " الإخبار المقدّم في حق موكله يفتقد في حد ذاته الى الدقة كاشفاً أنّ القاضي ​غسان عويدات​ استمهل غصن 15 يوماً لإبراز مذكرة توضيحية، وذلك بعد الإطلاع على المستندات الإضافية التي سيتقدّم بها أيضاً ​المحامون​ المدّعون على غصن خلال عشرة ايام".

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر قريبة من غصن لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "راعي المشروع الإسرائيلي والمسؤول عن تنفيذه عام 2008 يدعى باتريك بيلاتا وهو فرنسي، وهو الذي عمل على الملف الذي سمّي بـTransfer of Know-How of technology وقد أنجز المشروع بالتعاون مع الأميركي شاي أغاسي ، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لشركة Better Place، التي طوّرت نموذجًا لاستخدام السيارات الكهربائية كبديلٍ لتكنولوجيا ​الوقود​".

وأوضحت المصادر أن الثنائي الفرنسي والأميركي هدف الى تأهيل الجانب الإسرائيلي وتلقينه طريقة إنشاء معمل للسيارات العاملة كهربائيّاً، على أن يُنشئ الجانب الإسرائيلي هذا المعمل بنفسه (أي كانت مهمّة الفرنسي والأميركي نقل المعرفة وليس إنشاء المعمل).

وأوضحت المصادر، انّ غصن زار إسرائيل بعدما طُلِب منه حضور توقيع العقد بصفته رئيس الشركة وليس المسؤول عن المشروع الذي كان في عهدة الفرنسي بيلاتا.