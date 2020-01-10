ريابكوف دعا لضبط النفس: الولايات المتحدة فجرت الشرق الاوسط

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، جميع الفرقاء إلى ضبط النفس وبالتحديد الولايات المتحدة.
ولفت ريابكوف الذي وصل إلى طوكيو للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الروسي الياباني لوكالة سبوتنيك إلى ان "الولايات المتحدة "فجرت" الشرق الأوسط فضلا عن مواصلتها اتباع سياسة زعزعة الاستقرار والفوضى والسيطرة والابتزاز، وهي سياسة تبدو لنا مدمرة وغير مقبولة ".
وفي سياق متصل، اعرب ريابكوف عن استعداد روسيا لمناقشة مع الولايات المتحدة الأزمة مع إيران، إذا كانت واشنطن مهتمة بذلك .
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