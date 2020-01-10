ريابكوف دعا لضبط النفس: الولايات المتحدة فجرت الشرق الاوسط

دعا نائب وزير الخارجية الروسي، ​سيرغي ريابكوف​، جميع الفرقاء إلى ضبط النفس وبالتحديد ​الولايات المتحدة​.

ولفت ريابكوف الذي وصل إلى ​طوكيو​ للمشاركة في الحوار الاستراتيجي الروسي الياباني لوكالة ​سبوتنيك​ إلى ان "الولايات المتحدة "فجرت" ​الشرق الأوسط​ فضلا عن مواصلتها اتباع ​سياسة​ زعزعة الاستقرار والفوضى والسيطرة والابتزاز، وهي سياسة تبدو لنا مدمرة وغير مقبولة ".

وفي سياق متصل، اعرب ريابكوف عن استعداد ​روسيا​ لمناقشة مع الولايات المتحدة ​الأزمة​ مع ​إيران​، إذا كانت ​واشنطن​ مهتمة بذلك .