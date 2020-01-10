بومبيو: لم نكن على معرفة بموعد ومكان خطط سليماني لشن هجمات ضدنا

أقر وزير الخارجية الأميركي، ​مايك بومبيو​، أن أجهزة ​الاستخبارات الأميركية​ لم يكن لديها معلومات تتعلق بموعد ومكان خطط الجنرال الإيراني ​قاسم سليماني​ لشن هجمات ضد ​الولايات المتحدة​.

وفي ​مقابلة​ مع قناة "​فوكس نيوز​"، أوضح انه "ليس هناك أدنى شك في أن هناك سلسلة من الهجمات الوشيكة التي خطط لها قاسم سليماني، لكن لا نعرف بالضبط متى ولا نعرف بالضبط أين. لكنها حقيقية".

وكان الرئيس الأميركي، ​دونالد ترامب​، قال، في وقت سابق إن الولايات المتحدة قتلت القائد العسكري الإيراني البارز قاسم سليماني بعد قليل من وصوله إلى ​العراق​ الأسبوع الماضي لأسباب منها "أنهم كانوا يتطلعون ل​تفجير​ سفارتنا". وأضاف ترامب: "أمسكنا بوحش كاسر‭ ‬وقضينا عليه وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل. فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".