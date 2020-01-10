الميادين: طائرات اسرائيلية استهدفت شاحنات سلاح عند الحدود العراقية السورية

نقلت قناة "الميادين" عن مصدر تأكيده أن "الغارات عند الحدود ​العراق​ية السورية نُفذت بطيران من خارج الحدود واستهدفت شاحنة سلاح"، مشيرا الى ان "المعلومات تفيد بأن طائرات اسرائيلية هي من شنت الغارات".

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