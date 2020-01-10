الخارجية الفرنسية: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران

أعلنت المتحدثة وزارة الخارجية الفرنسية أغنيس فون دير مول أنّ "فرنسا التي كانت بين الدول الموقّعة على الاتّفاق النووي مع إيران عام 2015، لا تزال ملتزمة بهذا النصّ"، مؤكدة أن "باريس تُواصل العمل مع الأفرقاء الآخرين من أجل احترامه بالكامل".
يذكر أن بريطانيا وألمانيا والصين وروسيا هي الدول الأخرى الموقّعة على الاتّفاق النووي مع إيران والذي انسحبت منه الولايات المتحدة أحاديًّا عام 2018.
وكانت إيران كشفت الأحد الماضي "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها الاتفاق النووي، مؤكدة التخلّي عن "كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي".
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