الخارجية الفرنسية: ملتزمون بالاتفاق النووي مع إيران

أعلنت المتحدثة ​وزارة الخارجية الفرنسية​ أغنيس فون دير مول أنّ "​فرنسا​ التي كانت بين الدول الموقّعة على الاتّفاق النووي مع ​إيران​ عام 2015، لا تزال ملتزمة بهذا النصّ"، مؤكدة أن "​باريس​ تُواصل العمل مع الأفرقاء الآخرين من أجل احترامه بالكامل".

يذكر أن ​بريطانيا​ و​ألمانيا​ و​الصين​ و​روسيا​ هي الدول الأخرى الموقّعة على الاتّفاق النووي مع إيران والذي انسحبت منه ​الولايات المتحدة​ أحاديًّا عام 2018.

وكانت إيران كشفت الأحد الماضي "المرحلة الخامسة والأخيرة" من برنامجها القاضي بخفض التزاماتها الدولية التي نص عليها ​الاتفاق النووي​، مؤكدة التخلّي عن "كل القيود المتعلّقة بعدد أجهزة الطرد المركزي".