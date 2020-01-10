ترامب: تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران ربما نتج عن خطأ

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واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.
وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.
(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)
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ترودو يطالب بتحقيق موسع بحادث الطائرة الأوكرانية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.