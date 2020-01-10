دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب: تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران ربما نتج عن خطأ

واشنطن (رويترز) - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض "قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ"، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

(إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

تصفح أيضا.. قاسم سليماني.. نهاية دموية لجنرال إيران النافذ بالمنطقة العربية

من القيادي

شاهد أيضا.. ترودو يطالب بتحقيق موسع بحادث الطائرة الأوكرانية

من Sky News Arabia