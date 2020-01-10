دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters بيلوسي: لا أعتقد أن قتل سليماني جعل البلاد أكثر أمنا واشنطن (رويترز) - قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس إنها لا تعتقد أن إدارة الرئيس دونالد ترامب جعلت البلاد أكثر أمنا بقتلها القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني. وأضافت بيلوسي في مؤتمر صحفي أسبوعي "لا أعتقد... أنهم جعلوا البلد أكثر أمنا بما فعلوه". وكانت بيلوسي تتحدث قبل ساعات من الموعد المقرر لتصويت المجلس على قرار يتعلق بسلطات شن الحروب بهدف منع ترامب من بدء حرب على إيران دون موافقة الكونجرس. (إعداد دعاء محمد للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)

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