ترامب يدعو إلى توسيع الناتو ليشمل الشرق الأوسط

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب لمح لتوسيع مدى حلف الناتو

وكان ترامب يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض، مدليا بتعليقات جديدة عن الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أميركية في العراق.

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وقال ترامب إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران، بعد قصف صاروخي هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتابع: "لقد أُقرت بالفعل. قمنا بزيادتها. كانت (العقوبات) صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري. وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة".

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