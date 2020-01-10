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ترامب يدعو إلى توسيع الناتو ليشمل الشرق الأوسط

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ترامب لمح لتوسيع مدى حلف الناتو دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ترامب لمح لتوسيع مدى حلف الناتو قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، إنه يؤمن بضرورة توسع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ليشمل الشرق الأوسط، وذلك في خضم التوتر الشديد مع إيران.

وكان ترامب يتحدث إلى الصحفيين في البيت الأبيض، مدليا بتعليقات جديدة عن الضربات الصاروخية الإيرانية على أهداف أميركية في العراق.

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من Akhbarak 

أعلن الرئيس الأمريكي مسؤولية دولته عن مقتل الإيراني قاسم السليماني الذي يعد من أهم رجال الدولة الإيرانية خاصة في الشرق الأوسط

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وقال ترامب إنه أقر فرض مزيد من العقوبات على إيران، بعد قصف صاروخي هذا الأسبوع استهدف قاعدتين عراقيتين تستضيفان قوات أميركية، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتابع: "لقد أُقرت بالفعل. قمنا بزيادتها. كانت (العقوبات) صارمة للغاية لكنها زادت الآن بشكل جوهري. وافقت عليها قبل قليل مع وزارة الخزانة".

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من BBC Arabic

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ترامب: يبدو أن إيران تراجعت

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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