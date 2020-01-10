شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان" تنظم زيارة إلى القاهرة الفاطمية وشارع المعز منتصف الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة السياحة والطيران المدنى بالبرلمان، برئاسة النائب عمرو صدقى، تنظيم زيارتها الميدانية لمنطقة القاهرة الفاطمية وشارع المعز لدين الله الفاطمى، 15 يناير الجارى، بعد أن أجلت موعد الزيارة التى كان من المقرر لها الأسبوع الماضى، بسبب الليلة الأخيرة لمولد الحسين.

كانت الزيارة للوقوف على أعمال التطوير، أواخر شهر ديسمبر الحالى، بعد جلسات البرلمان المقبلة، حال موافقة الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب على الزيارة.

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يأتى ذلك بعدما أوصت اللجنة الحكومة فى اجتماعاتها بضرورة وضع ضوابط صارمة فى تراخيص المقاهى، وكذلك إزالة الإشغالات من الأرصفة، وضرورة التوعية بأهمية المحافظة على التراث الحضارى، نظرا للقيمة التاريخية والأثرية والسياحية الكبيرة التى يمثلها شارع المعز لدين الله الفاطمي، حرصا من اللجنة على المحافظة على هذا التراث المعماري الفريد، فإنها ستتابع التجهيز المرفقى لأعمال التطوير فى هذه المنطقة الحيوية.

وأوصت اللجنة بقيام محافظة القاهرة ووزارة الداخلية بمنع جميع الظواهر السلبية في شارع المعز لدين الله الفاطمى، وقيام وزارة الأوقاف والوعاظ بعمل توعية لأهالى المنطقة بأهمية المحافظة على التراث وحسن التعامل مع الزائرين الأجانب.

يذكر أنه فى إبريل 2018، استقبلت سلطات مطار القاهرة الدولى ثانى طائرة تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران والقادمة من العاصمة الروسية موسكو، وذلك بعد قرار استئناف الحركة الجوية عقب توقفها لأكثر من عامين.