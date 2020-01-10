شمس ساطعة وجو هادئ.. الأرصاد تُعلن موعد تحسن الطقس بعد الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، موعد انتهاء موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، بنهاية اليوم الجمعة وحلول الظلام.

وقالت شاكر، لـ"الخليج 365"، إنه ابتداءً من غدٍ السبت، يعود الاستقرار للأحوال الجوية، حيث ترتفع درجات الحرارة لتسجل القاهرة 18 درجة مئوية.

وأضافت: "حالة الطقس ستشهد انعدام فرص سقوط الأمطار على جميع الأنحاء، مع سطوع الشمس أغلب أوقات النهار"، موضحة أن الرياح تشهد حالة من الهدوء أيضًا.

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وشددت على أن فترة الاستقرار بالأحوال الجوية ستستمر لمدة عدة أيام بدءًا من السبت حتى الاثنين المقبل.​

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم الجمعة، فإن خبراء هيئة الأرصاد الجوية يتوقعون أن تشهد فترة النهار هطول للأمطار الغزيرة والرعدية أحيانًا على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، ومن المتوقع أن تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على القاهرة ومناطق من شمال الصعيد.

وذكرت الهيئة في بيان لها، أن الرياح ستكون أغلبها شمالية غربية تنشط على مناطق متفرقة من شمال وجنوب البلاد وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتزيد الإحساس ببرودة الطقس، ويتكون الصقيع ليلاً على وسط سيناء وشمال الصعيد.​