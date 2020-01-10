قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه وضعف منسوب ضخ مياه الشرب بمناطق "حي جنوب الجيزة، حي الطالبية، حى العمرانية، وشارعي الهرم وفيصل ومتفرعاتهما"، مساء اليوم الجمعه، لمدة 12 ساعة.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تنفذ أعمال صيانة طارئة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب والتى تستمر لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة الـ 8 مساء غدِ الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتى الثامنة من صباح السبت الموافق 11/1/2020.

وناشدت المحافظة، المواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

ولفتت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد إحتياجات المواطنين بمناطق الإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).