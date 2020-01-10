حمام سباحة أوليمبي.. أبرز 20 معلومة عن مدرسة "هويتنا" للتنمية المستدامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الجمعة، بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر ومحافظة القاهرة لإنشاء مدرسة "هُويتنا" وهي أول مدرسة رسمية مستدامة.

وينشر "الخليج 365" أبرز 20 معلومة عن مدرسة "هويتنا":

- مشروعًا وطنيًا وتربويًا يمكن للجميع المشاركة فيه.

- أول مدرسة رسمية مستدامة.

- تضم 56 فصلاً من رياض الأطفال حتى الثانوي.

- تضم 1680 طالبًا.

- كثافة الفصل 30 طالبًا.

- اتحاد بنوك مصر خصص 100 مليون جنيه من مساهمة البنوك لها.

- تهدف لإرساء مبدأ عدم التمييز في التعليم والتأكيد على الهوية المصرية وتعليم التنمية المستدامة.

- بدأ التخطيط إنشاء مدرسة هويتنا منذ عامين.

- مصروفاتها الدراسية لم تحدد بعد.

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- المدرسة تخضع لملكية الحكومة.

- وفرت محافظة القاهرة مساحة 5 أفدنة لها.

- قدم اتحاد البنوك التصميم الهندسي والبراند.

- سيكون بها ملاعب رياضية بمسطح حوالي ٣٨٦٠ م٢.

- سيكون بها مسرح.

- منطقة لحمام سباحة أوليمبي بمسطح ٢٤٠٠ م٢ لدعم النشاط الرياضي للمدرسة والمجتمع المحيط.

- فناء المدرسة بمساحة مسطحة حوالي ٨٦٠٠م٢.

- دورات مياه مخصصة للمدرسين والمدرسات بجميع الأدوار والإدارة.

- توفير شبكات ونظم معلومات متطورة.

- تجهز بأحدث النظم الحديثة ( سبورة ذكية – داتا شو – جهاز كمبيوتر لكل معلم – مخازن لشحن التابلت)

- كاميرات مراقبة للمدرسة.