أعفت ذوي القدرات وأعمال الدولة.. النص الكامل للائحة التنفيذية للرقابة على المصنفات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

حصل "الخليج 365" على النص الكامل للقواعد التنظيمية التي أصدرها جهاز الرقابة على المصنفات الفنية اليوم، حول موضوع تحصيل رسوم الرقابة على المُصنفات الفنية الصادرة بقرار الدكتورة وزيرة الثقافة رقم (900) لسنة 2019.

وأثار القرار الوزاري لغطًا كبيرًا في الوسط الفني في مصر، بسبب تحريك أسعار بعض الخدمات التي تقدمها الرقابة على المصنفات الفنية، والتي عملت على تلافي الانتقادات التي وجهت للقرار من خلال هذه اللائحة التنفيذية، وجاء نصها كالتالي:

البند 2 ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التلفزيوني الروائي الطويل (خطاب وزارة الداخلية):

ب- الأجنبي: يُحصل رسم بواقع 100 دولار في اليوم وبحد أقصى 2000 دولار للفيلم.

البند 3 ترخيص تصوير سيناريو المُسلسل:

1- دمج المادة (أ) مع (د) لتُصبح سداد مبلغ 10000 جنيه رسم تصوير سيناريو المُسلسل المصري ويتم سداد رسم 25000 جنيه رسم رقابة نسخة عمل المُسلسل.

2- بالنسبة للفيلم الأجنبي: يتم سداد رسم بواقع 100 دولار في اليوم وبحد أقصى 3000 دولار.

ج- يتم حذف الفقرة ج من ذات البند.

البند 4 ترخيص بالعرض للنسخة من الفيلم السينمائي أو التليفزيوني:

1- المصري الطويل يتم سداد رسم 2000 جنيه لأول نُسخة بالإضافة إلى 100 جنيه عن كل نُسخة لاحقة.

2- الأجنبي الطويل يتم سداد 300 دولار للنسخة الأولى بالإضافة إلى 400 جنيه مصري لكل نسخة لاحقة وبحد أقصى 5000 دولار.

ج- المصري التسجيلي القصير والذي يزيد عرضه على 45 دقيقة: يتم تحصيل رسم 1000 جنيه وذلك للعروض التجارية فقط.

د- الأجنبي التسجيلي القصير والذي يزيد عرضه عن 45 دقيقة يتم سداد رسم 60 دولار للنسخة الأولى و 10% لكل نسخة لاحقة وذلك كله للعروض التجارية.

على أن تعفى المهرجانات والمؤسسات والمراكز الثقافية التي تعامل مُعاملة المهرجانات من الرسوم في العروض التي تُعرض في دور العرض الأولى المُحددة بمعرفة مُقدم الطلب وذلك للأغراض الثقافية وما عدا ذلك سيتم تحصيل الرسوم لأي دار عرض أخرى.

البند 5 ترخيص بالعرض للنسخة من مُقدمة الفيلم السينمائي أو التليفزيوني:

1- الفيلم المصري يتم سداد رسم قيمته 1000 جنيه للنسخة الأولى و 20 جنيه لكل نُسخة لاحقة.

2- الفيلم الأجنبي يتم سداد رسم قيمته 125 دولار للنسخة الأولى و 30جنيه لكل نسخة لاحقة وبحد أقصى 2000 دولار.

البند 12 ترخيص للفكرة الدرامية للورشة المسرحية:

- يتم إضافة فقرات جديدة كالتالي:

- كل ما يتضمنه هذا البند خاص بالأعمال التي لها أهداف تجارية احترافية.

- يتم سداد 10% من الرسوم المُحددة (أ، ب، ج) للهواة والمُستقلين.

- يعفى من سداد الرسوم المُحددة (أ، ب، ج) إنتاج الدولة وذوي القدرات الخاصة.

- إضافة عبارة (بالنسبة للتصوير لأهداف تجارية احترافية) إلى الفقرة د من ذات البند.

البند 14/28 ترخيص بالأغنية والمونولوج أو ما يُماثلها:

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1- يُسدد الشاعر 100 جنيه والمُلحن 100 جنيه (أي 200 جنيه مُناصفة) مُناصفة عند ذهابهما إجراء قيد التصرفات ويُعطى للشاعر وللمُلحن ورقة مختومة تُثبت تصريح كليهما للمُصرح إليه، مع إرجاء استخراج الشهادة بعد التزام المُصرح إليه (الطرف الثاني المُنتج) بسداد باقي الرسوم وإجازة الكلمات ويقوم الشاعر بتقديم الكلمات في نفس الوقت مع كتابة تعهد بقيامه بعمل كافة التعديلات التي قد تطلب منه (وهو ما يعتبر إجازة ومُوافقة للشاعر على نص الكلمات) وإلا يتم إلغاء التصريح للكلمات ويُطبق على المُخالف الغرامات والعقوبات المُحددة بالقرار.

2- يقوم بعدها المُصرح إليه (المُنتج أو الشركة) باستلام الكلمات ودفع باقي المُستحقات 800 جنيه لحصولهما على باقي التراخيص لطرح العمل بشكل قانوني.

3- في حالة طلب تعديل من الطرف الأول للكلمات بعد إجازتها من الرقابة وجب على المُنتج أو المُصرح له تقديمها مرة أخرى مع تحمله وحده تكاليف إعادة تقديم المُصنف.

4- في حالة حدوث أي خلاف بين مؤلف الكلمات والمُصرح إليه نتج عنه إنتهاء العلاقة التعاقدية، لا يترتب على ذلك أي أثر قانوني فيما يتعلق بحصول المُؤلف على إجازة الكلمات لصالحه الشخصي.

البند 15 ترخيص لمجموعة من الأغاني أو المُونولوجات أو ما يُماثلها على أي من الحوامل الصوتية:

ج- بالنسبة للألعاب الخاصة بالتكنولوجيا بسداد الرسم بواقع 100 جنيه لعدد مُصنف واحد بحد أقصى 150 مُصنف وما يزيد عن العدد المُحدد يتم إقرار رسم مُضاعف لكل مُصنف على حدة، أما بالنسبة للأسطوانة المُدمجة للأغاني الواردة من الخارج يحصل رسم 15000 جنيه بشرط ألا تزيد عن 1200 نسخة.

البند 18 ترخيص عرض لإقامة حفل مُنوعات فنية لليوم الواحد:

- يحصل رسم 5000 جنيه بحد أقصى للفنادق ذات التصنيف (خمس أو أربعة) نجوم أو استضافة نجوم من المُستوى الأول ويتم تحديد طبيعة مُستوى الفنان بمعرفة رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المُصنفات الفنية بنفسه، أما الأقل من (أربعة) نجوم فيحصل رسم 3000 جنيه و 1000 جنيه للنوادي والأماكن ذات الترخيص السياحي المُصرح لهم بإقامة حفلات، ويستثنى من ذلك شهر رمضان (السهرات الرمضانية) فيسدد رسوم 500 جنيه عن كل يوم حفل.

- إذا كان الحفل يتضمن دي جي أو فرقة مُوسيقية مُكونة من 4 أفراد بحد أقصى سيتم سداد مبلغ 500 جنيه عن الحفل الواحد أياً كان المكان.

البند 23 رسم رقابة الاسطوانة الواردة من الخارج (الواحدة) للإفراج فقط وليس للترخيص:

- يحصل رسم بواقع 300 جنيه لكل 6 اسطوانات بواقع 50 جنيه عن كل اسطوانة وما زاد عن ذلك سيُطبق الرسم المُحدد في البند (15 فقرة ج).

البند 27 وكلاء الفنانين (الوسطاء):

- يتم سداد رسم 5000 جنيه لكل وسيط فني (وكيل فنانين) عند قيده لأول مرة في التجديد للعام التالي يتم التجديد وفقاً للآتي:

- 5000 جنيه لأقل من 40 حفلة.

- 10000 جنيه للمُتعاملين مع الفنادق ذات المُستوى (5 أو 4) نجوم.

- 7000 جنيه للمُتعاملين مع الكافيهات والنوادي والفنادق أقل من 4 نجوم.

- 3000 جنيه للريجيسير.

البند 28 :

- يُستثنى من هذا البند إنتاج الدولة لأي مُصنف فني.

هذا علاوة على طلب إضافة بند جديد سبق وتم تقديمه ضمن المُقترحات المُرسلة لوزارة المالية ولم يرد ضمن مُوافقة وزارة المالية ببند رقم 3 من ذات القرار 273 لسنة 1997:

وذلك فيما يخص ترخيص بتصوير سيناريو الفيلم السينمائي أو التليفزيوني أو التسجيلي القصير والتي لا تزيد مُدة عرضه عن 45 دقيقة ليُصبح:

المصري: بقيمة 200 جنيه.

الأجنبي: بقيمة 1000 جنيه.

الإعلان بمبلغ 2000 جنيه.

جميع قيم الرسوم الواردة بالقرار تحصل بالجنيه المصري، أما القيم المُحددة بالعُملات الأجنبية فيتم سدادها بالجنيه المصري وفقاً لسعر الصرف الصادر من البنك المركزي في ذات يوم التحصيل.​