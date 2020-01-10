بريطانيا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى إيران

محمد اسماعيل - القاهرة - لندن - (دب أ):

نصحت وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة رعاياها بعدم السفر إلى إيران وبعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها، وفقا لتحذير سفر صدر على موقع الحكومة البريطانية.

وجاء التحذير بعد تقارير أشارت إلى أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في طهران قد سقطت بضربة صاروخية إيرانية.