التواجد على مدار اليوم.. 10 تعليمات لمسؤولي التطوير التكنولوجي قبل امتحانات الثانوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني استعداداتها قبل بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الثاني الثانوي.

تنطلق امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي يوم 11 يناير وتنتهي 23 يناير من الشهر نفسه، في الفترة الصباحية إلكترونيًا على التابلت.

تجرى امتحانات الصف الثاني الثانوي إلكترونيًا بجميع المدارس عدا المدارس الخاصة غير المجهزة بشبكات الإنترنت.

وينشر "الخليج 365" 10 تعليمات عاجلة للمدارس ومسؤولي التطوير التكنولوجي استعداد للامتحانات:

- التأكد من مفاتيح الكهرباء الرئيسية المغذية للغرفة والأجهزة مفتوحة وتعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم.

- التأكد من أن التكييف يعمل بشكل جيد وفي حالة وجود أي عطل الرجاء التواصل مع مركز الأعطال مع تجنب فصل التيار الكهربي عن غرفة التحكم أو الأجهزة المستخدم، مع مراعاة برودة غرفة التحكم في فصل الشتاء.

- التأكيد على مسئولي التطوير بالمدارس على عمل زيارتين يوميا على الأقل لغرفة الأجهزة على أن تكون الزيارة الأولى قبل بداية اليوم الدراسي للتأكد من سلامة الأجهزة.

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- تواجد مسؤولي التطوير بالمدارس على مدار اليوم ، وخلال فترة عمل فريق التشغيل والصيانة من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة السادسة مساءً، لتسهيل اجراءات دخول غرفة التحكم الرئيسي والتعامل مع الأعطال.

- السماح لفريق عمل التشغيل والصيانة بالعمل يوم السبت من كل أسبوع.

- تحديث بيانات مسؤولي التطوير التكنولوجي بالمدارس على البريد [email protected] ومشاركتها على

[email protected]

- التنبيه على مسؤولي التطوير بالمدارس عد التعامل مع الأعطال دون الرجوع لمركز الدعم الفني.

- في حالة وجود أعطال يتم الاتصال بالدعم الفني واتباع التعليمات.

- تعليق جميع الأعمال المدنية والحفر بجميع المدارس الثانوية.​