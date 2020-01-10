كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة عدد من المحتجين العراقيين في اشتباكات مع الأمن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب عدد من المحتجين العراقيين في وقت متأخر من مساء أمس الخميس، بسبب استخدام قوات الأمن الرصاص الحي، والغاز المسيل للدموع، وفقًا لسكاي نيوز عربية.

ووقعت اشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، ي حي البلدية وسط مدينة كربلاء جنوبي العراق، بالتزامن مع مع دعوات أطلقها ناشطون لتظاهرة مليونية مركزية في ساحة التحرير ظهر اليوم الجمعة، للتذكير بمطالبهم، والضغط على السلطة لتنفيذها.

كما يطالب المحتجون بإبعاد العراق عن الصراعات الخارجية ووضع حد للسلاح المنفلت والفصائل المسلحة والميليشيات.