ترامب: مؤامرة "تفجير" سفارتنا من أسباب قتل سليماني

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن الولايات المتحدة قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني، بعد قليل من وصوله إلى العراق الأسبوع الماضي، لأسباب منها تفجير السفارة الأمريكية في العراق.



وأضاف ترامب في تصريحات للصحفيين بالبيت الأبيض: "أمسكنا بوحش كاسر‭ ‬وقضينا عليه، وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل. فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

وأوضح ترامب أن بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أمريكية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في ديسمبر/كانون الأول، في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي، ويعتقد المسؤولون الأمريكيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره.

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وأعقب ذلك احتجاجات عنيفة قام بها مؤيدو الفصيل المدعوم من إيران أمام السفارة الأمريكية في بغداد، وقال ترامب إن سليماني كان يريد أن تصبح تلك الاحتجاجات أشد عنفا.

وقال: "كانت هذه مؤامرة منظمة تماما. وأنتم تعلمون من الذي نظمها. ذلك الرجل لم يعد في محيطنا الآن. وكان في ذهنه ما هو أكثر من تلك السفارة".





وفجر الجمعة الماضي، نفذت واشنطن بأمر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضربة استهدفت سليماني لردع خطط هجمات إيرانية على مصالح الولايات المتحدة، بناء على معلومات عن تطوير فيلق القدس مخططات لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والشرق الأوسط.

وبعد الضربة الأمريكية بأيام، أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، فجر الأربعاء الماضي، أنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض/أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية محدودة.