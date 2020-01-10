رئيس وزراء اليمن: لا تراجع عن مكافحة الفساد رغم حملات التشكيك

لفت رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، إلى ان البعض يشكك في امكانية تطبيق قرارات ضبط إيرادات ​الدولة​ ومناقصات المشتقات النفطية، وقال: "ربما دافع البعض في التشكيك بإمكانية تطبيق هذه القرارات هو معرفتهم بحجم وأهمية القرار وحجم الصعوبات".

وأشار إلى انه "هناك تشكيك وهناك حملات تشويه تستهدف ​الحكومة​ ورئيسها بسبب هذه القرارات، ورغم تأثيرها على الرأي العام فإنها لا تقارَن بالمخاطر والصعوبات الأخرى التي نواجهها ونتعامل معها في أثناء تنفيذ سياسات وإجراءات إصلاحية جوهرية تكافح الفساد وتحفظ إيرادات الدولة وتحسنها". وأكد ان "لا تراجع عن ​مكافحة الفساد​ رغم حملات التشكيك".

وأضاف أن "الأضرار التي طالت جهاز الدولة بسبب الانقلاب الحوثي أتاحت للفساد بناء نفوذ كبير، وصراعنا الحقيقي يجري في هذه المساحة بالضبط، مساحة استعادة موارد الدولة للدولة واستخدامها لمصلحة المواطنين، وهو صراع نخوضه بعزيمة وإرادة واضحتين وبدعم كبير من الرئيس وبصبر وحكمة، ولا تراجع عن ذلك".

وأكد ان "الحكومة اتخذت القرار الذي يحقق المصلحة الوطنية، وبدعم من الرئيس ​عبد ربه منصور هادي​، وهي مستعدة لمواجهة تلك الصعوبات والتحديات". وقال: "نعرف أن الشعب والخيّرين في كل القوى يقفون معنا في جهود إصلاح المؤسسات وتحسين الموارد ومكافحة الفساد".