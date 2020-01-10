لفت وزير الخارجية البريطانية دومينيك راب إلى انه "نظرا لكتلة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض/جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".
ونصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها. وقال: "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث".
وفي وقت سابق، نفت الحكومة الإيرانية أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب العاصمة طهران قد أصيبت بصاروخ.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.