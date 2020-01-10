خارجية بريطانيا تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى إيران

لفت وزير ​الخارجية البريطانية​ ​دومينيك راب​ إلى انه "نظرا لكتلة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت ب​صاروخ​ ​إيران​ي أرض/جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع المواطنين البريطانيين بعدم السفر إلى إيران".

ونصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها. وقال: "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث".

وفي وقت سابق، نفت ​الحكومة الإيرانية​ أن تكون الطائرة الأوكرانية التي تحطمت قرب العاصمة ​طهران​ قد أصيبت بصاروخ.