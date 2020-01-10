ترامب:التخطيط لتفجير سفارتنا في العراق أحد أسباب قتل قاسم سليماني

أعلن الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن ​الولايات المتحدة​ قتلت القائد العسكري ال​إيران​ي البارز ​قاسم سليماني​ بعد قليل من وصوله إلى ​العراق​ الأسبوع الماضي لأسباب منها "أنهم كانوا يتطلعون ل​تفجير​ سفارتنا".

وفي تصريحات للصحفيين ب​البيت الأبيض​ قال: "أمسكنا بوحش كاسر‭ ‬وقضينا عليه وهذا كان ينبغي أن يحدث منذ وقت طويل. فعلنا ذلك لأنهم كانوا يتطلعون لتفجير سفارتنا".

وأوضح ان بلاده نفذت الضربة أيضا بسبب هجوم صاروخي على قاعدة عسكرية أميركية بالعراق قامت به جماعة مسلحة مدعومة من إيران في كانون الأول في هجوم أسفر عن مقتل متعاقد أميركي ويعتقد المسؤولون الأميركيون أن سليماني لعب دورا في تدبيره".