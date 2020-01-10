سلطات استراليا تدعو نحو ربع مليون شخص إلى ترك منازلهم خوفا من الحرائق

دعت السلطات الأسترالية نحو ربع مليون شخص على إخلاء منازلهم حيث من المتوقع أن يؤجج ارتفاع ​درجات الحرارة​ وسرعة الرياح من ​حرائق الغابات​ المميتة عبر الساحل الشرقي.

وطلبت السلطات في ولاية فيكتوريا من الناس الانتقال إلى مناطق أكثر أمانا، مع بدء ارتفاع درجات الحرارة.

ويتوقع أن تتجاوز درجات الحرارة 40 درجة مئوية في عدة أجزاء من ​أستراليا​ اليوم، الأمر الذي يهدد بإشعال موسم حرائق الغابات التي دمرت بالفعل ما يقرب من 2000 منزل.

وما زال أكثر من 150 حريقا مستعرا في أنحاء البلاد وتخشى السلطات من أن يؤدي تحول للرياح باتجاه ​الجنوب​ في وقت لاحق اليوم الجمعة إلى تأجيج النيران وتغيير اتجاه العديد من ​الحرائق​.

هذا وتشرد آلاف الأشخاص بينما اضطر آلاف آخرون للإجلاء أكثر من مرة بسبب شدة الحرائق.