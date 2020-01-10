السلطات الاسرائيلية تفرج عن صدقي المقيت المحكوم بتهمة التجسس لصالح سوريا

أعلنت السلطات الإسرائيليّة الإفراج عن ​السجن​ين صدقي المقت وأمل أبو صالح.

وصدقي المقت مواليد مجدل شمس في ​الجولان​ وكان حكِم عليه عام 2015 بالسجن 11 سنة بتهمة التجسّس والخيانة والاتّصال بعميل أجنبي ونقل معلومات إلى ​سوريا​ في أوقات الحرب.

وفي وقت سابق اعلنت سلطات السجون الإسرائيليّة انه سيتمّ إطلاق سراح السجين الأمني صدقي المقت غداً، العاشر من كانون الثاني، قبل انتهاء مدّة سجنه".

كما أعلنت السلطات أيضًا خلال الليل، الإفراج المبكر عن أمل أبو صالح، أحد سكان الجولان، والذي كان مقرّرًا أن يُسجن حتى عام 2023 بتهمة قتل سوريّ عبَرَ الحدود الإسرائيلية.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ إنّ الإفراج عن الرجلين هي "بادرة حسن نية" بعدما استعادت ​اسرائيل​ رفات الجندي زخاري بوميل الذي فُقِد منذ اجتياحها ​لبنان​ في صيف 1982.