سبوتنيك: طائرات تابعة للتحالف الدولي استهدفت مواقعا داخل الحدود العراقية شرق البوكمال

افادت وكالة "​سبوتنيك​" بأن طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي استهدفت، فجر اليوم، مواقع اقع داخل الحدود العراقية إلى الشرق من مدينة ​البوكمال​، مشيرة الى ان "جميع الغارات التي تم شنها بعد منتصف الليلة، سجلت داخل الأراضي العراقية بالقرب من الحدود السورية، ولا صحة للمعلومات التي تتحدث عن وجود غارات داخل ​الأراضي السورية​".

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