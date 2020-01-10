شكرا لقرائتكم خبر عن 6 طلبات إحاطة أمام "طاقة النواب" لوزيرة البيئة حول القمامة والمجازر غير الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصصت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة المهندس طلعت السويدي، يوم الثلاثاء المقبل، لمناقشة 6 طلبات إحاطة موجه إلى وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حول التسريب النفطى ومجازر آلية غير صحية.

وتشمل طلبات الإحاطة، المقدم من النائب محمد عطا سليم، بشأن قيام شركة نهضة مصر بمحافظة الإسكندرية بالاستيلاء على المال العام المتمثل في نصيب محافظة الإسكندرية في الأموال التي تقوم بتحصيلها من عمليات الاعدامات للمخلفات الطبية، وطلب النائب محمد عبد الله زين، أولهما بشأن عدم وجود مرصد بيئي لقياس نسب التلوث والانبعاثات الناجمة من المشروعات التي تقوم بها شركات بريتش بتروليم و. ال. أن. جي ورشيد بمدينتي أدكو وأبو حمص بمحافظة البحيرة مما يتسبب في إصابة العديد من المواطنين بالسرطان واتلاف المحاصيل الزراعية والتأثير السلبي المباشر علي الحياة البحرية، بالإضافة إلي طلب النائب طارق فاروق متولي بشأن التسريب النفطي المتكرر الذي يهدد الحياة البحرية والبرية ويدمر السياحة.

وتضم طلبات الإحاطة، ذلك المقدم من النائبة داليا يوسف بشأن التعدي علي ترعة المنصورية بما يؤثر علي جودة المياة والزراعة بها، والمقدم من النائب رزق راغب بشأن استمرار العمل بالمجزر الألي بزاوية سيدي عبد القادر حي العامرية بمحافظة الاسكندرية رغم اضراره البيئة، وأخيرا طلب النائبة نادية هنري بشأن انتشار القمامة في معظم شوارع مصر واستمرار وجود مدافن غير صحية تؤثر علي البيئة.