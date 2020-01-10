شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل البرلمان": نناقش التقرير النهائى لزيارة البحر الأحمر وجنوب سيناء الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش تقريرها النهائى بشأن زيارة اللجنة التفقدية بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء الإثنين المقبل، تمهيداً لإرساله للأمانة العامة لمجلس النواب، لافتاً إلى أن اللجنة طالبت خلال التقرير بضرورة الإسراع فى استكمال المشروع القومى للنقل بمحافظة البحر الأحمر.

وضمن مطالبات اللجنة فى تقريرها النهائى، كان ضرورة تعظيم الاستفادة من الموانئ البحرية، لما تمثله من أهمية كبرى فى مجال السياحة ونقل الركاب، وكذلك الموانئ المتخصصة فى تصدير خام الفوسفات، وكذلك رفع كفاءة الطرق التى تحتاج لعمليات التطوير والصيانة.

وأكد هشام عبد الواحد، أن اللجنة أوردت فى تقريرها كافة الملفات الخاصة والموانئ البحرية، وأزمة تعدد جهات الولاية عليها، وما يسببه ذلك فى عملية التداخل الذى قد يؤدى لتعطيل العمل.

وتفقدت اللجنة جميع الطرق الواقعة على الطريق الساحلى للبحر الأحمر، التى قد تتعرض إلى سيول الفترة المقبلة وحالتها الانشائية، وكيفية طرق الوقاية والعلاج من أية آثار سلبية، وكذلك ميناء سفاجا والغردقة، وكذلك كل الخطوط الملاحية الجديدة فى شرم الشيخ، وناقشت جميع مشاكلها ومشاكل الشركات المستثمرة فيها، وكذلك الخط الملاحى الجديد، الواقع بين الغردقة وشرم الشيخ، والذى يمثل نقلة نوعية فى السياحة المصرية والنقل البحرى المصرى، بتوفير ما يزيد عن 800 كيلو بالسيارة.