مقتل 7 إرهابيين بالقرب من مصراتة في كمين للجيش الليبي

الجمعة 10 يناير 2020

قال العميد خالد المحجوب مدير التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، الجمعة، إن القوات المسلحة قتلت 7 مرتزقة من جنسيات أفريقية مختلفة بالقرب من مدينة مصراتة غرب ليبيا.



وأوضح المحجوب في تصريحات صحفية، أن الجيش أعد كمينا للمليشيات الإرهابية في منطقة بوقرين حدود مصراتة، أسفر عن مقتل ٧ أشخاص من جنسيات أفريقية مختلفة (لم يسمها)، وأسر عدد آخر بالإضافة للسيطرة على عدد كبير من الآليات والذخائر. وأكد المحجوب أن وحدات الجيش الليبي ما زالت تسيطر على مواقعها وتتقدم صوب مصراتة.

وفي وقت سابق، أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي أن مقاتلات السلاح الجوي شنت أكثر من 6 غاراتٍ جوية على عدد من المواقع والتمركزات لمجموعات الحشد المليشياوي بالكلية الجوية بمصراتة.

وتابعت الشعبة أن الجيش الليبي مُستمر في استهداف العدو جواً وبراً، مؤكدة بسط سيطرة الجيش الليبي على تمركزاتٍ جديدة في كل المحاور، بدءاً من محاور العاصمة، مروراً بمحاور غرب مدينة سرت حتى تخوم مدينة مصراتة.

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ونوهت الشعبة بأن العمليات العسكرية لن تنتهي إلا باقتلاع آخر جذور الإرهاب ومن دعمه داخل ليبيا.

وكان الجيش الوطني الليبي تمكن من تحرير مدينة سرت بالكامل، الإثنين، وذلك خلال عملية عسكرية خاطفة ومفاجئة استغرقت نحو 3 ساعات، وفق ما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري.

وتقع سرت على نحو 450 كلم شرق طرابلس و250 كلم من مدينة مصراتة، الحاضنة الأساسية للإخوان والمليشيات في ليبيا.

ومنذ 4 أبريل/نيسان الماضي، يشن الجيش عملية عسكرية تحت اسم "طوفان الكرامة"، بهدف تطهير العاصمة طرابلس من المليشيات التي تسيطر عليها منذ سنوات.