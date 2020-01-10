النيابة السودانية تتحفظ على مجمع تجاري يديره شقيق البشير

الجمعة 10 يناير 2020

أمرت نيابة الثراء الحرام والمشبوه في السودان، بالحجز على مجمع النور الإسلامي التجاري التابع لمنظمة إخوانية يديرها "علي البشير" شقيق الرئيس المعزول عمر البشير.



وأبلغت مصادر موثوقة أن نيابة الثراء الحرام تحقق في بلاغات ضد علي البشير بتهمة التصرف في أموال وعائدات هذا المجمع التجاري والتي يفترض أن تذهب إلى هيئة الأوقاف السودانية.

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كما قيدت بلاغات مماثلة ضد شقيقي البشير؛ علي ومحمد بتهمة الاستحواذ على أراضٍ سكنية في ضاحية كافوري الراقية بصورة غير مشروعة.

والمجمع الذي صدر قرار بحجزه، ملحق بمسجد النور الإسلامي في ضاحية كافوري شمالي الخرطوم، وهو يتبع للرئيس المعزول وعائلته ويؤم المصلين فيه الإخواني عصام أحمد البشير.

وتدير المجمع منظمة المعارج الخيرية التي يرأسها علي البشير، وتم تخصيص الموقع لها كوقف يذهب ريعه لهيئة الأوقاف وتسيير مسجد النور.