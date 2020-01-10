13 طالبا إيرانيا بين ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة

كشفت صحيفة "كيهان لندن" المعارضة عن مصرع 13 طالبا إيرانيا، ضمن ضحايا الطائرة الأوكرانية التي سقطت بعد إقلاعها من مطار الخميني الدولي بالعاصمة طهران، صباح الأربعاء الماضي.

وذكرت الصحيفة الناطقة بالفارسية من بريطانيا في تقرير لها، الخميس، أن الطائرة المنكوبة التي كانت متجهة إلى كييف كان على متنها 176 راكبا من بينهم طاقمها 9 أفراد، و70 رجلا، و81 امرأة، و15 طفلا ورضيع واحد، وجميعهم توفوا إثر حادث سقوطها المفاجئ قرب طهران.

وأوضح التقرير أن ضحايا الطائرة الأوكرانية من الإيرانيين 81 شخصا بينهم 13 طالبا بتخصصات مختلفة، من بينها الرياضيات والتكنولوجيا يدرسون في جامعات محلية إضافة لجامعات أمريكية وكندية.

وتداول مستخدمون إيرانيون أسماء هؤلاء الطلاب عبر الشبكات الاجتماعية، وصور سيلفي لهم التقطوها من داخل الطائرة المنكوبة قبل سقوطها، بينها صور لمراسم زواج وكتب دراسية ونصوص مدونة بخط اليد أيضا.

واستنكرت الصحيفة المعارضة تأخر مسؤولي النظام الإيراني في نعي ضحايا الطائرة الأوكرانية، لا سيما الإيرانيين منهم فور سقوطها، على غرار إعلان الحداد العام ثلاثة أيام إجباريا بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس إثر غارة أمريكية من طائرة مسيرة استهدفت موكبه قرب مطار بغداد بالعراق، 3 يناير/كانون الثاني الجاري.

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وسيطرت ملامح الحزن العميق على وجوه عائلات الطلاب الإيرانيين ضحايا حادث سقوط طائرة الخطوط الأوكرانية طراز بوينج 737، حيث توافد بعضهم أول من أمس الأربعاء، إلى مقر منظمة الطب الشرعي الإيرانية في طهران بغرض أخذ عينات من الحمض النووي لديهم ومطابقتها مع جثث ذويهم لكشف هوياتهم.

ويبدو أن لعبة القدر كانت حاضرة بحادث الطائرة الأوكرانية المنكوبة، حيث اختطف الموت العروسين الإيرانيين يونه كرجي وآرش مير ضرابي اللذين كانا في طريقهما إلى كندا بعد 3 أيام فقط من عقد قرانهما.

في المقابل نجا راكب إيراني لم يفصح عن اسمه كان من المفترض أن يكون بين الركاب على متن الطائرة المنكوبة غير أن قيادته سيارته بسرعة زائدة عن الحد قانونيا أدت لتوقيفه وتغريمه من قبل عناصر شرطة المرور في الطريق لمطار الخميني بطهران، ما أدى إلى تأخره عن موعد إقلاع الطائرة.

وأورد التلفزيون الإيراني أن الراكب المحظوظ وجه الشكر إلى شرطة المرور بعد نجاته من الموت المحقق بحادث الطائرة الأوكرانية غير أن مخالفة مرورية بقيمة مليوني تومان إيراني كانت كفيلة بإنقاذ حياته (1 دولار أمريكي= 4200 تومان بسعر الصرف الرسمي).

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من طراز بوينج 737 تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 راكبا وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن السلطات الأوكرانية تبحث في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها.



وسادت حالة من الجدل حول أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، خصوصا بعد تراجع كييف عن تصريحاتها عقب الحادث، وتعنت طهران تسليم الصندوقين الأسودين.