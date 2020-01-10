بريطانيا تنصح بعدم السفر لإيران بعد شبهات الطائرة الأوكرانية

نصحت الخارجية البريطانية، الجمعة، رعاياها بعدم السفر إطلاقا إلى إيران، بعد معلومات بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية فجر الأربعاء الماضي.



وقال وزير الخارجية دومينيك راب: "نظرا لكتلة المعلومات التي تشير إلى أن رحلة الخطوط الدولية الأوكرانية رقم 752 سقطت بصاروخ إيراني أرض/جو، ونظرا لاحتدام التوتر، فإننا ننصح الآن جميع رعايانا بعدم السفر إلى إيران".



وأضاف في بيان صادر عن وزارة الخارجية: "وننصح أيضا بعدم استخدام الرحلات الجوية إلى إيران أو منها أو داخلها".

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وتابع: "هناك حاجة ملحة لإجراء تحقيق كامل وشفاف حتى نتبين سبب الحادث".

وأمس الخميس، رجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن تكون الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.



وقال جونسون إن هناك أدلة على أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران أُسقطت بصاروخ أرض/ جو ربما أُطلق دون قصد.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.

ومع مرور يومين من الكارثة، أعلن رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو حصول بلاده على معلومات استخباراتية تفيد بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت بصاروخ إيراني أرض/ جو".