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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رئيس وزراء بريطانيا يرجح إسقاط الطائرة الأوكرانية بصاروخ إيراني

الجمعة 10 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

رجح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن تكون الطائرة الأوكرانية المنكوبة أسقطت بصاروخ إيراني عن طريق الخطأ.



وقال رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الخميس، إن هناك أدلة على أن الطائرة الأوكرانية التي تحطمت في إيران أُسقطت بصاروخ أرض جو ربما أُطلق دون قصد.

وفي ترديد إلى ما خلصت إليه الولايات المتحدة وكندا، دعا جونسون إلى تحقيق شامل وشفاف في الحادث الذي قتل فيه 176 شخصا بينهم 4 بريطانيين.

وأضاف جونسون في بيان: "هناك الآن معلومات تفيد بأن الطائرة أسقطت بصاروخ إيراني، وقد يكون هذا غير مقصود، وتواصل بريطانيا دعوة جميع الأطراف بشكل عاجل إلى خفض التوتر في المنطقة".

ويعد جونسون ثاني زعيم دولة يتحدث رسميا عن فرضية تحطم الطائرة الأوكرانية بسبب تعرضها لإطلاق نار من منظومة دفاع جوي إيرانية نتيجة خطأ، حيث سبق أن ذكر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو، أن ثمة معلومات استخباراتية تفيد بإسقاط الرحلة بصاروخ إيراني.

وقال رئيس الوزراء: هناك محادثات مستمرة مع دبلوماسيين ومسؤولين استخباراتيين وعسكريين من دول عدة في إطار التحقيق بملابسات تحطم الطائرة الأوكرانية بإيران.

وأضاف: نطالب بتحقيق كامل وشفاف في تحطم الطائرة الأوكرانية، ويجب أن يُسمح لمحققين كنديين بدخول إيران لإجراء تحقيقات حول الطائرة المنكوبة.

وتابع، إسقاط الطائرة الأوكرانية بواسطة صاروخ إيراني ربما كان خطأً غير مقصود، ولن نتوقف حتى يتم الكشف عن جميع الملابسات بشأن تحطم الطائرة، فنحن نريد الشفافية والمحاسبة والعدالة في مسألة الطائرة المنكوبة.

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وكانت وسائل إعلام أمريكية نقلت عن مصادر استخباراتية قولها إن الطائرة الأوكرانية المنكوبة تم إسقاطها بواسطة نظام صواريخ مضاد للطائرات.

وأضافت المصادر: "نعتقد أن إسقاط الطائرة الأوكرانية حادث عرضي، ليس مقصودا".

وفي وقت سابق الخميس، رجح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضية إسقاط الطائرة الأوكرانية جراء "خطأ بشري"، وقال في تصريحات صحفية مساء الخميس: "لديّ شكوك بأن الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران سقطت نتيجة خطأ بشري".

وأضاف: "ننتظر نتائج التحقيق في حادث تحطم الطائرة الأوكرانية في إيران".

وسادت حالة من الجدل على أسباب تحطم الطائرة الأوكرانية المنكوبة في إيران، خاصة بعد تراجع كييف عن تصريحاتها عقب الحادث، وتعنت طهران عن تسليم الصندوقين الأسودين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، الخميس، أنها تدرس فرضيات عدة بشأن سقوط الطائرة المدنية فوق إيران، ولا سيما فرضية العمل الإرهابي.

وبحسب وكالة "رويترز"، فإن السلطات الأوكرانية تبحث في إمكانية إصابة الطائرة المنكوبة بصاروخ مضاد للطائرات، ربما أدى إلى تحطمها.

وقال أمين عام مجلس الأمن الوطني الأوكراني أولكسي دانيلوف، إن المحققين الأوكرانيين يريدون البحث في احتمال وجود حطام صاروخ روسي في موقع تحطم الطائرة، بعد الاطلاع على معلومات على الإنترنت.

واستيقظ العالم، صباح الأربعاء، على كارثة مأساوية جراء تحطم طائرة ركاب مدنية عملاقة من "طراز بوينج 737" تتبع الخطوط الجوية الأوكرانية في إيران، أودت بحياة 176 شخصا، وسط عاصفة من التساؤلات جراء تزامن سقوطها مع توترات تضرب المنطقة.