عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مجلس النواب الأمريكي يقر قانونا للحد من تصرفات ترامب العسكرية

الجمعة 10 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أقر مجلس النواب الأمريكي، الجمعة، مشروع قانون يحد من قدرة الرئيس دونالد ترامب على الدخول في صراع عسكري مع إيران، وذلك بعد أيام من استهداف قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع لمليشيا الحرس الثوري الإيراني.



وصوّت 224 نائبا لمصلحة القرار فيما عارضه 194، علما أن ثلاثة نواب جمهوريين أيّدوا القرار الذي يطالب الرئيس بعدم الإقدام على أي عمل عسكري ضد إيران من دون موافقة الكونجرس، ويعتبر القانون غير ملزم للرئيس الأمريكي لانه يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ.

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وكان الحرس الثوري الإيراني قال، في بيان، فجر الأربعاء الماضي، إنه أطلق "عشرات الصواريخ أرض–أرض" على قاعدة "عين الأسد" الجوية غربي العراق، دون الإعلان عن أي خسائر بشرية، فيما أوضح الجانب الأمريكي أن الأضرار المادية لا تزال محدودة.

كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجوم الصاروخي الإيراني على قاعدتين عسكريتين بالعراق، لم يصب أي أمريكي وكل جنودنا بخير.

وأكد ترامب، خلال مؤتمر صحفي، أنه لم يعد هناك وقت للتسامح مع التصرفات الإيرانية ونظامها الذي يعد الراعي الأول للإرهاب في العالم، متعهداً بفرض عقوبات فورية قوية على النظام الإيراني واستمرارها لحين تغير سلوكه العدواني.