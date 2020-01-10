وزير الخارجية البريطاني يدعو إلى تحقيق مستقل لتحديد سبب تحطم الطائرة الأوكرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - مونتريال - (أ ش أ):

دعا وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب إلى إجراء تحقيق شفاف ومستقل لتحديد أسباب تحطم الخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من طهران.

جاءت تعليقاته بعد أن قال رئيس الوزراء الكندي جستن ترودو إن بلاده تمتلك أدلة استخباراتية تشير إلى ضلوع إيران في حادث تحطم الطائرة.

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وقال راب - بعد لقائه بنظيره الكندي فرانسوا-فيليب شامباين - "نتفق مع التقييم الكندي الذي يشير إلى أن رحلة الخطوط الجوية الأوكرانية الدولية قد أسقطت بصاروخ أرض - جو إيراني، وكما قال وزير الخارجية الكندي فرانسوا فيليب ذلك قد يكون جيدا غير مقصود". وأضاف "إن وجهة نظرنا حول الحادث تؤكد لماذا نحن بحاجة ماسة الآن إلى تحقيق مستقل وكامل وشفاف لتحديد سبب ذلك."

وتابع "يجب على النظام الإيراني الانفتاح على المجتمع الدولي، وإتاحة الوصول إلى موقع التحطم، حتى نتمكن من الوصول إلى الحقيقة في أسرع وقت ممكن لمنح أسر الضحايا فهما لما حدث لأحبائهم".

ودعا الوزير البريطاني إيران على عدم تكرار الهجمات المتهورة والخطيرة والسعي إلى وقف التصعيد العاجل والعودة إلى الحوار الدبلوماسي.